Россияне ударили по Харьковщине: есть раненые и погибшие

Враг в очередной раз атаковал гражданских.

В субботу, 31 августа, россияне ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковской области. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

“Горит дом. Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди”, — отметил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли два человека.

Напомним, днем 31 августа армия РФ нанесла удары по Харькову. Жителей призывают позаботиться о собственной безопасности.

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