Россияне ударили по Харькову: что известно о "прилете"

Пока информации о травмированных нет.

В четверг, 9 января, российские войска атаковали Харьков. По предварительной информации, враг ударил по городу беспилотником типа "Молния".

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По словам мэра, оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Немышлянском районе.

"На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — добавил он.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание дрона произошло около 15:00. Произошло возгорание на месте "прилета".

"Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Профильные службы работают на месте", — подчеркнул чиновник.

Отметим, что в Харьковской области воздушная тревога продолжалась с 14:03 до 15:06. ПС ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.

Напомним, ночью 9 января россияне атаковали Украину "Шахедами" и дронами имитаторами разных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 46 БПЛА.

Читайте также: