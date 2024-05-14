Россияне ударили по Харькову: первые подробности о последствиях и потерпевших

Под утро, в 6:30, 14 мая в Харькове произошли взрывы. Российская оккупационная армия ударила по Киевскому району города управляемыми авиабомбами. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали два человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет — острая реакция на стресс, оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате удара разрушены три гаража, а три — повреждены. Кроме того, одно попадание зафиксировано на открытой территории.

В свою очередь, городской голова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты ударили двумя бомбами. По его словам, оба "прилета" произошли в густонаселенном районе.

Как сообщалось, на рассвете во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. В городе произошел "прилет" в Киевском районе, где множество многоэтажек.

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