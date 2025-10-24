- Дата публикации
-
Россияне ударили по Харькову УАБами: под завалами могут быть люди
Из-за атаки на Харьков известно о шести пострадавших. Игорь Терехов сообщил, что под завалами могут быть еще люди.
Российская армия утром 24 октября атаковала Харьков, попав по Индустриальному району пятью управляемыми авиабомбами (УАБами). В городе есть разрушения и пострадавшие. Под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Из-за атаки УАБами на Индустриальный район Харькова в одном из мест попадания повреждено гражданское предприятие, там есть раненые. Повреждены несколько автомобилей и возник пожар.
«По уточненной информации, одно попадание пришлось по автобазе, повреждены более 20 машин. Второе — по гражданскому предприятию», — добавил Терехов.
На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки: там выбиты окна.
Обследования мест попаданий продолжаются.
Известно о шести пострадавших из-за атаки. Одного человека госпитализировали. Под завалами могут быть еще люди.
Напомним, 22 октября российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками и попали тремя «Шахедами» по детсаду. Из-за удара погиб 40-летний мужчина и, по последним данным, пострадали 10 человек. Среди пострадавших оказалась пятилетняя девочка.