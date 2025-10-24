Россияне ударили по Харькову УАБами: под завалами могут быть люди

Атака управляемой авибомбой / © ТСН.ua

Российская армия утром 24 октября атаковала Харьков, попав по Индустриальному району пятью управляемыми авиабомбами (УАБами). В городе есть разрушения и пострадавшие. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Из-за атаки УАБами на Индустриальный район Харькова в одном из мест попадания повреждено гражданское предприятие, там есть раненые. Повреждены несколько автомобилей и возник пожар.

«По уточненной информации, одно попадание пришлось по автобазе, повреждены более 20 машин. Второе — по гражданскому предприятию», — добавил Терехов.

На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки: там выбиты окна.

Обследования мест попаданий продолжаются.

Известно о шести пострадавших из-за атаки. Одного человека госпитализировали. Под завалами могут быть еще люди.

Напомним, 22 октября российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками и попали тремя «Шахедами» по детсаду. Из-за удара погиб 40-летний мужчина и, по последним данным, пострадали 10 человек. Среди пострадавших оказалась пятилетняя девочка.