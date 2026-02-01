Россияне ударили по Херсону: есть раненая

Столб дыма

Утром 1 февраля россияне ударили по Херсону . Ранения получила женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Подробности

Как сообщает ОВА, около 07:20 утра россияне обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки 59-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Также у нее ранение ноги с частичной ампутацией.

«Бригада „скорой“ доставила пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь», — говорится в сообщении.

Ранее армия РФ обстреляла маршрутку в Херсоне К сожалению, есть жертвы.

«Предварительно в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения», — коротко отметил председатель ОВА Александр Прокудин.