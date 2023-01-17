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Россияне ударили по Херсону: обстреляли предприятие критической инфраструктуры

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
199
Время на прочтение
1 мин
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Россияне ударили по Херсону: обстреляли предприятие критической инфраструктуры

фото иллюстративный / Фото: ТСН.ua

К счастью, обошлось без пострадавших в результате российских обстрелов.

Сегодня, 17 января, российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный, актовый залы и кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", — проинформировал он.

Это уже второй удар по предприятию — во время первого, состоявшегося 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не коснулись здания, отметил глава ОВА.

Напомним, Херсонскую область российские оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли рекордное количество раз — 102.

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Дата публикации
Просмотры
199
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