Украина
235
1 мин

Россияне ударили по храму на Днепропетровщине: появились фото

Вспыхнул купол храма и крыша здания банка, в Никополе из-за вражеской атаки загорелся жилой дом.

Светлана Несчетная
На Днепропетровщине в ночь на 10 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по Синельниковскому району и Никополю.

Вспыхнул купол храма и крыша здания банка. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram и обнародовали фото.

В Никополе из-за вражеской атаки загорелся жилой дом.

Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 10 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине. Противник атаковал двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал», пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 67 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов на востоке, юге и центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на девяти локациях.

