Россияне ударили по Ильиновской громаде кассетными боеприпасами: что известно о последствиях

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Армия РФ 15 февраля обстреляла с. Заря Краматорского района кассетными боеприпасами. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще два – ранены.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, враг атаковал гражданское население из РСЗО "Ураган", применив кассетные боеприпасы.

Что известно о последствиях

К сожалению, от разрыва снаряда в собственном дворе погибла местная жительница 83 лет. С открытым переломом и рваной раной ноги и минно-взрывными травмами в больницу доставлен 71-летний мужчина. В медучреждение обратился и 41-летний потерпевший, получивший осколочное ранение, находясь на улице возле своего магазина.

Обстрел также повредил многоквартирный дом, учебные заведения, по меньшей мере 8 частных домовладений, линию газопровода и гражданское авто.

Ранее Игнат прокомментировал использование россиянами кассетных бомб.

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