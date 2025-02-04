Россияне ударили по Изюму: в ОВА показали жуткие кадры (фото 18+)

Известно о пяти погибших в результате атаки.

Российские оккупационные военные ударили по Изюму днем 4 февраля.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, ворох ударил по Изюму баллистической ракетой. Сейчас количество пострадавших возросло до 38 человек, среди которых 15-летняя девушка. 7 человек госпитализированы. К сожалению, известно о пяти погибших.

"Террор против безоружных людей среди белого дня! Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины", — говорится в сообщении.

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Последствия удара по Изюму 4 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Последствия удара по Изюму 4 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Последствия удара по Изюму 4 февраля

Последствия удара по Изюму 4 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Последствия удара по Изюму 4 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, российские войска днем 4 февраля ударили баллистикой по Изюму.

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