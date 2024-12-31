Россияне ударили по Киевщине ракетами и дронами: что известно о последствиях (фото)

Один человек получил травмы.

Ночью и утром 31 декабря российская армия атаковала БпЛА и ракет Киевскую область. Сработали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской военной областной администрации.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно о по меньшей мере одной пострадавшей. Это женщина 1975 года рождения. У нее медики диагностировали контузию и острую реакцию на стресс.

Фото последствий

Последствия атаки дронов и ракет в Киевскую область 31 декабря. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки дронов и ракет в Киевскую область 31 декабря. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Последствия атаки дронов и ракет в Киевскую область 31 декабря. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Как сообщалось, сегодня утром кафиры РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки попадали обломки сбитых воздушных целей в Дарницком районе.

Читайте также:

Появились кадры из киевского метро во время ракетной атаки