Россияне ударили по Киеву "Шахедами": произошел пожар в многоэтажке

Информации о потерпевших нет.

В ночь на субботу, 22 марта, российская армия атаковала Киев 52 беспилотниками. Из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке в одном из районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА произошло возгорание в многоквартирном доме в Подольском районе. Пожар ликвидирован. Без пострадавших", — отметили местные власти.

Отмечается, что в столице воздушная тревога продолжалась в течение 3 часов 28 минут – с 21:23 до 00:52. На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 52 вражеских БПЛА.

Как сообщалось, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Всего более 10 ударов нанес враг по городу.

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