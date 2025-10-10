- Дата публикации
Россияне ударили по Кировоградщине: отключена водонасосная станция
Из-за атаки на Кировоградщину в Светловодске возможна почасовая подача воды. Образовательные учреждения города переведены на дистанционное обучение.
Российская армия атаковала Кировоградскую область ракетами и дронами в ночь на 10 октября. Из-за этого в Светловодске отключена водонасосная станция.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Из-за атаки по Кировоградщине отключена водонасосная станция областного коммунального производственного предприятия «Днепр-Кировоград» в Светловодске. Давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме.
В то же время в Светловодском городском совете сообщили, что провели в громаде срочное заседание ТЭБ и ЧС. Отмечается, что медицинские учреждения, электро-, водоснабжение и водоотвод работают. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.
Все службы действуют в усиленном режиме, критические объекты обеспечены генераторами.
В горсовете Светловодска также проинформировали — в случае, если электроснабжение не будет восстановлено до 14:00, подача воды ориентировочно во весь город будет происходить с 16:00 до 18:00 — после завершения запуска насосного оборудования.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное водоснабжение.
Напомним, в ночь на 10 октября российские войска совершили масштабную атаку по Украине ракетами и дронами, целясь преимущественно в объекты энергетики. В результате ударов в Киеве и ряде областей возникли масштабные перебои с электроснабжением и введены аварийные графики отключений света (Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина). Есть погибшие и пострадавшие, повреждена гражданская и критическая инфраструктура. В частности, в Запорожье и в Черкассах перекрыто движение по плотинам ГЭС.