Россияне ударили по Кировоградской области: какие последствия

Спасатели. / © Associated Press

В ночь на 14 октября российская оккупационная армия атаковала Кировоградскую область. Под прицелом оказалась критическая инфраструктура региона.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Враг продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры области. В этот раз на территории Долинской и Новопражской общин", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате атаки обошлось без жертв. Впрочем, известно о повреждениях зданий. Кроме того, отключение света произошло в пяти населенных пунктах.

Тем временем в "Укрзализныце" сообщили , что из-за российских обстрелов на Кировоградщине сегодня произойдут изменения в движении пригородных поездов.

По переменному маршруту будут курсировать (без заезда на станцию Тимково) поезда:

﻿﻿№6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);

﻿﻿№6041 Долинская - Помощная;

№6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);

№6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);

№6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимково – Кривой Рог).

Также сегодня временно не будут курсировать поезда:

№6039 Долинская - Тимково;

№6040 Тимково - Долинская.

Напомним, вечером 13 октября российская армия нанесла удар по больнице Харькова. Оккупанты сбросили на город КАБ. В результате ударов зафиксирован большой пожар в Салтовском районе. Известно о по меньшей мере шести пострадавших.

