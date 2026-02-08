- Дата публикации
Украина
424
1 мин
Россияне ударили по Краматорску - спасатели показали ужасные кадры
Из-за утреннего удара по Краматорску есть погибшие и раненые.
Сегодня, 8 февраля, россияне обстреляли жилой квартал в Краматорске Донецкой области. В результате ударов вспыхнул пожар на третьем этаже девятиэтажного дома и загорелись легковые автомобили во дворе.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Один человек погиб и еще двое жителей получили ранения. Пожарным удалось потушить пожар на площади 250 квадратных метров и помочь жильцам эвакуироваться», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате комбинированного удара российских войск по Краматорской громаде 4 января погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.