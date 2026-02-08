ТСН в социальных сетях

Украина
424
1 мин

Россияне ударили по Краматорску - спасатели показали ужасные кадры

Из-за утреннего удара по Краматорску есть погибшие и раненые.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Сегодня, 8 февраля, россияне обстреляли жилой квартал в Краматорске Донецкой области. В результате ударов вспыхнул пожар на третьем этаже девятиэтажного дома и загорелись легковые автомобили во дворе.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Один человек погиб и еще двое жителей получили ранения. Пожарным удалось потушить пожар на площади 250 квадратных метров и помочь жильцам эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, в результате комбинированного удара российских войск по Краматорской громаде 4 января погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

