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- Украина
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Россияне ударили по критической инфраструктуре Днепра и Криворожского района
После российских ударов по Днепропетровщине уточняется информация о пострадавших.
Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
"Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.
Напомним, что после удара РФ по медучреждению в Харькове уже 25 пострадавших готовят эвакуацию 200 пациентов
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