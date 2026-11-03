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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по критической инфраструктуре Днепра и Криворожского района

После российских ударов по Днепропетровщине уточняется информация о пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар

Пожар / © pixabay.com

Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

"Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.

Напомним, что после удара РФ по медучреждению в Харькове уже 25 пострадавших готовят эвакуацию 200 пациентов

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