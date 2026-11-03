Россияне ударили по критической инфраструктуре Днепра и Криворожского района

Пожар / © pixabay.com

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Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

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"Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.

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Напомним, что после удара РФ по медучреждению в Харькове уже 25 пострадавших готовят эвакуацию 200 пациентов

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