Россияне ударили по критической инфраструктуре Житомирщины: есть раненые

Столб дыма

Ночью 11 января россияне вновь атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины . Есть раненые.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Какие последствия ударов по Житомирщине

По сообщению Бунечко, из-за обстрела РФ травмированы два работника.

"Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение", - проинформировал председатель ОВА.

Он добавляет, что также возникли пожары, тушение которых усугублялось повторными воздушными тревогами.

«Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще в одно время продолжается», — завершил глава ведомства.

Ранее россияне ударили по жилым домам и магазинам Житомирской области. Среди погибших – 4-летний ребенок.

«Пока известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области», — говорится в сообщении.