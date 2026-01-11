ТСН в социальных сетях

Украина
83
1 мин

Россияне ударили по критической инфраструктуре Житомирщины: есть раненые

В воскресенье, 11 января, РФ ударила по Житомирской области, из-за чего ранения получили люди.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Ночью 11 января россияне вновь атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины . Есть раненые.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Какие последствия ударов по Житомирщине

По сообщению Бунечко, из-за обстрела РФ травмированы два работника.

"Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение", - проинформировал председатель ОВА.

Он добавляет, что также возникли пожары, тушение которых усугублялось повторными воздушными тревогами.

«Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще в одно время продолжается», — завершил глава ведомства.

Ранее россияне ударили по жилым домам и магазинам Житомирской области. Среди погибших – 4-летний ребенок.

«Пока известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области», — говорится в сообщении.

83
