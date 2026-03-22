Россияне ударили по Кривому Рогу

В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Анастасия Павленко
РФ атакует украинцев каждый день / © Associated Press

Сегодня, 22 марта, россияне ударили по городу Кривой Рог.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших. На месте работают все экстренные службы. Последствия устанавливаются», — отметил он.

Агрессия России: атаки 22 марта

Ранее сообщалось, что россияне атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге — на этот раз локомотив пригородного поезда. Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада.

Киевщина и Бровары ночью также находились под дроновой атакой. В Сумах российские войска ударили по спасателям, когда те проводили очередное обследование территории после вражеского попадания.

