Россияне ударили по Кривому Рогу

РФ атакует украинцев каждый день / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 22 марта, россияне ударили по городу Кривой Рог.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших. На месте работают все экстренные службы. Последствия устанавливаются», — отметил он.

Реклама

Агрессия России: атаки 22 марта

Ранее сообщалось, что россияне атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге — на этот раз локомотив пригородного поезда. Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада.

Киевщина и Бровары ночью также находились под дроновой атакой. В Сумах российские войска ударили по спасателям, когда те проводили очередное обследование территории после вражеского попадания.