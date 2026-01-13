Россияне ударили по Кривому Рогу и району: что повредил враг

Российские дроны «Шахед» / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска вечером 12 января атаковали дронами Кривой Рог, а баллистикой и беспилотниками — Зеленодольскую громаду. Зафиксированы повреждения, пострадала женщина.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Во время атаки на Кривой Рог обошлось без потерь. В Зеленодольской громаде враг атаковал баллистикой и дронами инфраструктуру. Вспыхнул пожар. Также повреждены два частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина.

В Кривом Роге работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения. Продолжается ликвидация последствий российских атак.

Для помощи жителям поврежденных домов в Металлургическом районе будет работать штаб с 08:00 до 17:00. Там можно получить необходимые стройматериалы, написать заявление на материальную помощь от города.

Кроме того, в Никопольском районе оккупанты били FPV-дронами по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Повреждены частный дом, линия электропередач, авто.

Напомним, российские захватчики в ночь на 13 января атаковали Киевщину и ряд областей. По данным мониторинговых каналов, под ударом оказались энергетические объекты на Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье. В результате взрывов Ирпень, Буча и Гостомель почти полностью обесточены.

Утром 13 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за комбинированной атаки: в воздухе зафиксировали около 30 ударных БпЛА над Сумской, Черниговской и Киевской областями. По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, впоследствии враг запустил крылатые ракеты, предположительно «Искандер», которые через Сумскую и Полтавскую области направляются западным курсом в сторону Киевской области.