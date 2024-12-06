Россияне ударили по Кривому Рогу: куда попал враг и что известно о жертвах

В пятницу, 6 декабря, российская террористическая армия нанесла воздушный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг попал в административное здание.

"По предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем", — говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщили о ракетной атаке на город.

Мониторинговые паблики информируют, что российские войска могли применить баллистическую ракету "Искандер-М". Местные жители пишут о задымлении в жилых кварталах города после взрыва.

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Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что в результате российской ракетной атаки не обошлось без жертв.

"Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57.

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