Россияне ударили по Кривому Рогу ракетами и дронами: что известно о "прилетах"

В ночь на субботу, 21 октября, российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Россияне ударили по городу ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БпЛА", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате атаки РФ произошло разрушение на объекте промышленной инфраструктуры. Кроме того, возник пожар, который оперативно потушили.

Областные власти сообщили, что во время этой атаки прошло без погибших и пострадавших. Впрочем, в результате вечернего удара по дачному кооперативу, отметил городской голова Александр Вилкул, есть жертвы.

"В результате вечернего ракетного удара по дачному кооперативу в пригороде погиб мужчина 1963 г.р. Его жена 1967 г.р. была доставлена в больницу в тяжелом состоянии", — проинформировал он.

Во время удара ракетами были повреждены три дома. В результате другой атаки ракетами и беспилотниками был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Тем временем глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Пивдня Наталья Гуменюк сообщила, что, вероятно, по Кривому Рогу, этой ночью РФ применила оперативно-тактический комплекс "Искандер".

"Уже извещено областной военной администрацией о потерях, было попадание в дачный кооператив, один человек погиб и один ранен. Это средства террора врага, когда он пытается давить на гражданское население", - подчеркнула она.

Как сообщалось, поздно вечером 20 октября и после полуночи в ряде областей объявлена воздушная тревога. В частности, из-за угрозы баллистики. Кроме того, были предупреждения о ракетах и беспилотниках.

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