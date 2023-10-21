Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили по Кривому Рогу ракетами и дронами: что известно о "прилетах"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3256
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ударили по Кривому Рогу ракетами и дронами: что известно о "прилетах"

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Вечером и ночью оккупанты атаковали город.

В ночь на субботу, 21 октября, российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Россияне ударили по городу ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БпЛА", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате атаки РФ произошло разрушение на объекте промышленной инфраструктуры. Кроме того, возник пожар, который оперативно потушили.

Областные власти сообщили, что во время этой атаки прошло без погибших и пострадавших. Впрочем, в результате вечернего удара по дачному кооперативу, отметил городской голова Александр Вилкул, есть жертвы.

"В результате вечернего ракетного удара по дачному кооперативу в пригороде погиб мужчина 1963 г.р. Его жена 1967 г.р. была доставлена в больницу в тяжелом состоянии", — проинформировал он.

Во время удара ракетами были повреждены три дома. В результате другой атаки ракетами и беспилотниками был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Тем временем глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Пивдня Наталья Гуменюк сообщила, что, вероятно, по Кривому Рогу, этой ночью РФ применила оперативно-тактический комплекс "Искандер".

"Уже извещено областной военной администрацией о потерях, было попадание в дачный кооператив, один человек погиб и один ранен. Это средства террора врага, когда он пытается давить на гражданское население", - подчеркнула она.

Как сообщалось, поздно вечером 20 октября и после полуночи в ряде областей объявлена воздушная тревога. В частности, из-за угрозы баллистики. Кроме того, были предупреждения о ракетах и беспилотниках.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3256
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация