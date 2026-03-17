Россияне ударили по крупному городу на юге: что было под ударом (фото)

Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 17 марта

Российские войска в ночь на 17 марта атаковали юг Одесской области, повредив объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Под удар попали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах фиксируются перебои с электроснабжением. Объекты критической инфраструктуры работают на резервном питании.

В свою очередь в ГСЧС Украины сообщили, что из-за вражеского удара по Одесчине спасатели одновременно работали на нескольких локациях. Сейчас все пожары уже ликвидированы.

Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 17 марта / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, в ночь на 17 марта в Измаиле Одесской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы предупредили о движении групп российских дронов, а по данным мониторинговых каналов, город атаковали до 25 вражеских ударных БпЛА.

К слову, 16 марта российские захватчики массированно атаковали Одесчину дронами. Силы ПВО сбили большинство целей, однако в Черноморске поврежден детский сад и близлежащие многоэтажки. Обошлось без пострадавших.