Россияне ударили по крупному областному центру: какие последствия "прилетов"

Атака дронами «Шахед»

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Харьков дронами «Шахед» утром 16 марта. Попадания зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах.

Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне нанесли удар «Шахедом» по Шевченковскому району Харькова, ранив по меньшей мере одного человека.

Еще одно попадание дрона зафиксировано в Киевском районе города. На место выехали соответствующие службы.

«Второй удар пришелся по границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура. Относительно пострадавших — пока информация не поступала», — добавил чуть позже Терехов.

«В результате вражеского обстрела Харькова есть пострадавший. 34-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», — проинформировал в свою очередь Синегубов.

Напомним, в ночь на 16 марта в Киевском районе Харькова зафиксировали попадание вражеского «Шахеда», о чем сообщил Терехов после предупреждений Воздушных сил о движении группы БпЛА в направлении города.

Заметим, 16 марта российские оккупанты атаковали Запорожье: произошло возгорание и обесточены более 7500 абонентов. Восстановление энергоснабжения специалисты начнут при условии безопасности. Всего за сутки враг нанес 710 ударов по 34 населенным пунктам области.