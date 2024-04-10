Россияне ударили по магазину и аптеке в Харьковской области: погибла 14-летняя девочка

Под завалами могут быть люди

Днем 10 апреля российские оккупационные войска ударили по магазину и аптеке в Харьковской области. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 14:00 произошли вражеские обстрелы Липцев и Малой Даниловки Харьковского района", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате удара РФ возникло возгорание в магазине и аптеке. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Детали обстрела неизвестны.

Впоследствии глава области уточнил, что в результате обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка. Кроме того, по меньшей мере двое пострадавших.

"33-летняя сотрудница аптеки, получившая обломочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня днем в Харькове слышались звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в регионе.