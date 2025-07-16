Россияне ударили по магазину в Доброполье: там могли быть люди (видео, фото)

Российский удар по Доброполью 16 июля / © из соцсетей

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В среду, 16 июля, российская террористическая армия нанесла удар управляемой авиабомбой по центру города Доброполье Донецкой области.

Видео с места атаки публикуют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что под удар попал мультимаркет «Аврора», в котором якобы были покупатели.

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Кроме того, вечером на центральной улице города было много людей, поэтому на месте удара много жертв среди мирных жителей.

Последствия российского удара по Доброполью 16 июля / © из соцсетей

Последствия российского удара по Доброполью 16 июля / © из соцсетей

Последствия российского удара по Доброполью 16 июля / © из соцсетей

На опубликованных кадрах видны ужасные последствия российской атаки в центре города.

Дата публикации 18:41, 16.07.25 Количество просмотров 25 Россияне ударили КАБом по магазину в Доброполье

На данный момент количество жертв неизвестно.

Напомним, ранее 7 марта российская террористическая армия нанесла жестокий комбинированный удар по городу Доброполье Донецкой области. Тогда погибли более 10 человек, еще три десятка получили ранения. В результате удара были повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей.

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