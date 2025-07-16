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- Украина
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Россияне ударили по магазину в Доброполье: там могли быть люди (видео, фото)
На месте удара много жертв среди мирных жителей.
В среду, 16 июля, российская террористическая армия нанесла удар управляемой авиабомбой по центру города Доброполье Донецкой области.
Видео с места атаки публикуют местные Telegram-каналы.
Сообщается, что под удар попал мультимаркет «Аврора», в котором якобы были покупатели.
Кроме того, вечером на центральной улице города было много людей, поэтому на месте удара много жертв среди мирных жителей.
На опубликованных кадрах видны ужасные последствия российской атаки в центре города.
На данный момент количество жертв неизвестно.
Напомним, ранее 7 марта российская террористическая армия нанесла жестокий комбинированный удар по городу Доброполье Донецкой области. Тогда погибли более 10 человек, еще три десятка получили ранения. В результате удара были повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей.