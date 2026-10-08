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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по маршрутке с людьми: 12 погибших, еще больше раненых (фото)

На фото с последствиями атаки по маршрутке виден разрушенный транспорт и тела погибших на дороге вокруг.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Разбитая и охваченная огнем маршрутка в Краматорске после российского удара

Разбитая и охваченная огнем маршрутка в Краматорске после российского удара / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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Российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По состоянию на 11:00 в результате российского удара по Краматорску погибли 12 человек, еще 13 получили ранения.

«12 жизней, которые россия унесла за мгновение. Это не „последствия войны“ и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия», — отметил Филашкин.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и отметил, что последствия удара уточняются.

Также глава ОВА призвал всех жителей, которые до сих пор остаются в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Филашкин подчеркнул, что российские военные должны понести ответственность за каждую унесенную жизнь.

Разбитая и охваченная огнем маршрутка в Краматорске после российского удара / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Разбитая и охваченная огнем маршрутка в Краматорске после российского удара / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Тела погибших в Краматорске после удара по маршрутке / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Тела погибших в Краматорске после удара по маршрутке / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия удара по маршрутке в Краматорске / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия удара по маршрутке в Краматорске / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Заметим, с утра 8 октября Россия массированно атакует Украину дронами: с вечера оккупанты запустили 142 беспилотника, из которых ПВО сбила или подавила 126. Зафиксированы попадания на семи локациях и падения обломков на четырех. Накануне дроны атаковали Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Житомирскую области, а утром добрались до западных регионов. В частности, взрывы прогремели на Тернопольщине и Ровенщине.

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