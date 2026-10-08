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- Украина
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Россияне ударили по маршрутке с людьми: 12 погибших, еще больше раненых (фото)
На фото с последствиями атаки по маршрутке виден разрушенный транспорт и тела погибших на дороге вокруг.
Российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По состоянию на 11:00 в результате российского удара по Краматорску погибли 12 человек, еще 13 получили ранения.
«12 жизней, которые россия унесла за мгновение. Это не „последствия войны“ и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия», — отметил Филашкин.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и отметил, что последствия удара уточняются.
Также глава ОВА призвал всех жителей, которые до сих пор остаются в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Филашкин подчеркнул, что российские военные должны понести ответственность за каждую унесенную жизнь.
Заметим, с утра 8 октября Россия массированно атакует Украину дронами: с вечера оккупанты запустили 142 беспилотника, из которых ПВО сбила или подавила 126. Зафиксированы попадания на семи локациях и падения обломков на четырех. Накануне дроны атаковали Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Житомирскую области, а утром добрались до западных регионов. В частности, взрывы прогремели на Тернопольщине и Ровенщине.