Россияне ударили по маршрутке в областном центре Украины: жуткие фото
Утро в Херсоне началось с очередной атаки оккупантов на гражданских.
Российская армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсона, целясь в общественный транспорт. Во время утреннего обстрела 17 апреля враг попал по маршрутке с пассажирами.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
Оккупанты атаковали общественный транспорт около 7:00 в Днепровском районе. Под обстрел на этот раз попал маршрутный автобус, который принадлежит частному перевозчику.
По предварительным данным, водитель и пассажиры остались невредимыми.
Напомним, утром 11 апреля российские войска атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.
К слову, 16 апреля российские захватчики атаковали Запорожье беспилотниками, попав в остановку общественного транспорта и повредив восемь многоэтажек. В результате удара пострадал двухлетний мальчик.