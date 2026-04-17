Россияне ударили по маршрутке в областном центре Украины: жуткие фото

Охваченная огнем маршрутка, которую россияне атаковали в Херсоне

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российская армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсона, целясь в общественный транспорт. Во время утреннего обстрела 17 апреля враг попал по маршрутке с пассажирами.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Оккупанты атаковали общественный транспорт около 7:00 в Днепровском районе. Под обстрел на этот раз попал маршрутный автобус, который принадлежит частному перевозчику.

Реклама

По предварительным данным, водитель и пассажиры остались невредимыми.

Сгоревшая маршрутка в Херсоне после российского удара

Напомним, утром 11 апреля российские войска атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.

К слову, 16 апреля российские захватчики атаковали Запорожье беспилотниками, попав в остановку общественного транспорта и повредив восемь многоэтажек. В результате удара пострадал двухлетний мальчик.