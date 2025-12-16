ТСН в социальных сетях

Россияне ударили по маршрутке в Запорожском районе: что известно о пострадавших

Военные армии РФ во вторник, 16 декабря, атаковали микроавтобус в Запорожском районе.

Катерина Сердюк
FPV-дрон

FPV-дроном. / © Associated Press

Россияне с утра 16 декабря атаковали Запорожский район. Повреждена маршрутка.

Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Россияне продолжают охоту на гражданских», — написал он.

Mercedes Srpinter частного перевозчика двигался по автодороге, когда россияне ударили по нему FPV-дроном.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с ночи 16 декабря оккупанты атакуют Запорожский район.

«Повторные взрывы, которые были слышны в городе — враждебная атака россиян по Запорожскому району. Предварительно без пострадавших и разрушений», — подчеркнул Федоров.

