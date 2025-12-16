- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по маршрутке в Запорожском районе: что известно о пострадавших
Военные армии РФ во вторник, 16 декабря, атаковали микроавтобус в Запорожском районе.
Россияне с утра 16 декабря атаковали Запорожский район. Повреждена маршрутка.
Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Россияне продолжают охоту на гражданских», — написал он.
Mercedes Srpinter частного перевозчика двигался по автодороге, когда россияне ударили по нему FPV-дроном.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что с ночи 16 декабря оккупанты атакуют Запорожский район.
«Повторные взрывы, которые были слышны в городе — враждебная атака россиян по Запорожскому району. Предварительно без пострадавших и разрушений», — подчеркнул Федоров.