Россияне ударили по медучреждениям Харькова: в ОВА показали фото последствий

Синегубов заявил, что враг продолжает воевать с мирными жителями.
В ночь с 28 февраля на 1 марта российские кафиры атаковали Харьков с помощью БпЛА. В результате атаки были повреждены медицинские учреждения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Террор против безоружных харьковчан! Последствия ночного вражеского обстрела по медицинским учреждениям. Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины", — заявил глава ОВА.
Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находились люди.
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