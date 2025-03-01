Россияне ударили по медучреждениям Харькова: в ОВА показали фото последствий

Синегубов заявил, что враг продолжает воевать с мирными жителями.

В ночь с 28 февраля на 1 марта российские кафиры атаковали Харьков с помощью БпЛА. В результате атаки были повреждены медицинские учреждения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Террор против безоружных харьковчан! Последствия ночного вражеского обстрела по медицинским учреждениям. Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины", — заявил глава ОВА.

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Атака на Харьков / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находились люди.

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