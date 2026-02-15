- Дата публикации
Украина
- Украина
225
- 225
1 мин
- 1 мин
Россияне ударили по медучреждениям в Сумах: какие последствия
В результате удара РФ по больнице в Сумах, к счастью, обошлось без пострадавших.
Россияне 15 февраля атаковали медицинскую инфраструктуру Сум . Люди не пострадали.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как отмечается, российские войска нанесли циничный удар по заведению, которое оказывает медицинскую помощь гражданским.
"Россия нанесла удар БпЛА по учреждениям здравоохранения города", - информирует ГСЧС.
Спасатели обследовали место атаки. Всем, как посетителям, так и персоналу, предоставили необходимую помощь персоналу и посетителям.
Ранее в Сумах дрон ударил по многоэтажке. Повреждено само здание, а также машины. Погибших или потерпевших нет.
По данным властей, попадание произошло в два многоквартирного дома в Заречном районе города. Предварительно РФ применила беспилотник «Герань-2». Информация о масштабе разрушений уточняется.