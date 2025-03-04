Россияне ударили по медучреждению в Сумах: показали фото последствий

Попадание произошло в поликлинику, объясняют в мэрии.
Ночью против 4 марта российские кафиры атаковали беспилотниками детское медицинское учреждение в Сумах. Прошло без пострадавших.
В ГСЧС показали фото последствий.
"Ночью 4 марта враг в очередной раз атаковал областной центр. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара возник пожар в помещении детского медицинского учреждения. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания и провели обследование территории.
Отметим, что и.о. мэра Артем Кобзарь сообщил, что в городе есть попадание в поликлинику. По его словам, две местные больницы работают на генераторах. Также некоторые районы города остались без электроснабжения.
Фото
Как сообщалось, ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Пострадала критическая инфраструктура, жилые дома. По предварительной информации, пострадали 4 человека.