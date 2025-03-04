Россияне ударили по медучреждению в Сумах: показали фото последствий

Попадание произошло в поликлинику, объясняют в мэрии.

Ночью против 4 марта российские кафиры атаковали беспилотниками детское медицинское учреждение в Сумах. Прошло без пострадавших.

В ГСЧС показали фото последствий.

"Ночью 4 марта враг в очередной раз атаковал областной центр. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара возник пожар в помещении детского медицинского учреждения. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания и провели обследование территории.

Отметим, что и.о. мэра Артем Кобзарь сообщил, что в городе есть попадание в поликлинику. По его словам, две местные больницы работают на генераторах. Также некоторые районы города остались без электроснабжения.

Фото

Последствия атаки на Сумы в ночь на 4 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Последствия атаки на Сумы в ночь на 4 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Последствия атаки на Сумы в ночь на 4 февраля. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Как сообщалось, ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Пострадала критическая инфраструктура, жилые дома. По предварительной информации, пострадали 4 человека.

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