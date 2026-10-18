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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили по многоэтажке и ранили ребенка: последствия атаки и фото с места

В Одессе в результате вражеской атаки поврежден 19-этажный дом и котельная на крыше. Ранение получил 13-летний ребенок, которому оказывают необходимую медицинскую помощь. Спасателям удалось оперативно обуздать огонь.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне ударили по многоэтажке в Одессе

Россияне ударили по многоэтажке в Одессе

Одесская область снова стала целью российской атаки. В результате очередного обстрела гражданских объектов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в Одессе. Российские войска нанесли удар по высотке посреди города, в результате чего разгорелся пожар и случилось разрушение.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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«Враг в очередной раз атаковал гражданскую Одесскую область. В результате удара повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе. Возник пожар», — пишет Кипер.

Эпицентром попадания стала крыша 19-этажного жилого дома. Вражеский удар привел к частичному разрушению двух мансардных квартир и котельной на крыше, после чего на месте возникло возгорание.

Подразделения ГСЧС, немедленно прибывшие по вызову, смогли оперативно обуздать пожар и остановить распространение огня на соседние помещения и этажи.

Сначала поступала информация о двух травмированных, среди которых отмечался ребенок до 14 лет. Впоследствии появились детализированные данные: медицинская помощь понадобилась 13-летнему ребенку, о котором сейчас заботятся врачи.

На территории поврежденного комплекса продолжают работать аварийно-спасательные и экстренные службы.

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Напомним, утром 18 октября российские дроны нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области, а именно вблизи населенного пункта Старый Вишневец. По информации главы Тернопольской ОВА Тараса Пастуха, данные о пострадавших пока не поступали.

По данным АО «Тернопольоблэнерго», из-за вражеской атаки часть местных жителей осталась без электроснабжения. Сейчас на месте попадания работают энергетики и аварийные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов. Это уже не первая атака: накануне, 17 октября, российские войска также несколько раз атаковали энергообъект в регионе, что повлекло за собой обесточивание части жителей того же Кременецкого района.

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