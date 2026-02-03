Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, горят квартиры (видео)

Харьков 3 февраля / © скрин с видео

В Харькове днем 3 февраля в результате вражеского удара беспилотного летательного аппарата в Салтовском районе загорелись несколько квартир в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По предварительной информации, на момент публикации подробности относительно масштаба повреждений уточняются, однако известно, что пострадал 57-летний мужчина, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже Синегубов добавил, что стало известно еще об одном пострадавшем, а также, что еще один пострадавший сейчас получает медицинскую помощь.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятиэтажке, в которую попал вражеский «шахед» — пожар. Уже выгорели три верхних этажа. Известно о двух пострадавших. Жители верхних этажей спаслись.

На место происшествия уже отправились подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи для ликвидации пожара и оказания помощи пострадавшим.

Начальник ОГА подчеркнул, что все обстоятельства инцидента выясняются, а информация о других пострадавших будет обнародована после уточнения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 февраля в результате ночных массированных обстрелов Харькова и областипострадали ключевые энергетические объекты, в частности ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино».