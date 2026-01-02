- Дата публикации
Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: много раненых и разрушений
Известно о 12 раненых в результате российской атаки на Харьков 2 января.
Российские войска днем 2 января нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. Из-за вражеской атаки пострадали люди и возникли существенные разрушения.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты ударили по центру Харькова. Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе.
По предварительным данным, есть пострадавшие и значительные разрушения.
«На данную минуту 12 раненых», — написал Терехов в Сети.
Синегубов сообщил, что на место попадания направляются все экстренные службы. Последствия устанавливаются.
Напомним, 1 января российская армия атаковали пригород Харькова управляемой авиабомбой.