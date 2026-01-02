ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: много раненых и разрушений

Известно о 12 раненых в результате российской атаки на Харьков 2 января.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российская атака / Иллюстративное фото

Российская атака / Иллюстративное фото / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российские войска днем 2 января нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. Из-за вражеской атаки пострадали люди и возникли существенные разрушения.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по центру Харькова. Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе.

По предварительным данным, есть пострадавшие и значительные разрушения.

«На данную минуту 12 раненых», — написал Терехов в Сети.

Синегубов сообщил, что на место попадания направляются все экстренные службы. Последствия устанавливаются.

Напомним, 1 января российская армия атаковали пригород Харькова управляемой авиабомбой.

Дата публикации
Количество просмотров
280
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie