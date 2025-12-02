Россияне ударили по многоэтажке в Краматорске: есть жертвы

Удар по Краматорску

Реклама

Россияне 2 декабря ударили по многоэтажке в Краматорске . Есть жертва.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как сообщается, вражеский БпЛА попал в 9-этажку. В результате «прилета» погиб один человек

Реклама

«Чрезвычайники спасли пятерых жителей и ликвидировали масштабный пожар в двух подъездах — с 1 по 8 этажа, на площади 4500 кв. м», — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска вечером 22 ноября нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области.

В результате обстрела погибли трое мирных жителей. Еще трое получили ранения.