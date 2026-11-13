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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье — первые детали
Оккупационные войска снова терроризируют Запорожье.
Российские войска продолжают атаковать Запорожье 13 ноября.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Атака FPV-дрона на Запорожье: что известно о попадании в многоэтажку
По словам Семикина, вражеский беспилотник попал в жилой дом в Космическом районе города, после чего там возник пожар.
«В Космическом районе Запорожья FPV-дрон попал в многоэтажку. Произошел пожар. Информацию о раненых уточняют», — отметил глава ОВА.
Российские атаки на Запорожье 13 ноября: разрушены дома и гибель спасателя
Напомним, в последнее время российские войска неоднократно массированно атаковали Запорожье. В результате ударов 13 ноября в городе пострадали около 50 человек, зафиксированы значительные разрушения. Среди погибших — 17-летний парень, ставший жертвой одной из предыдущих атак на частный сектор города.
Опасной ситуация остается и для самих чрезвычайников, работающих на местах попадания. Во время разборки завалов после одного из обстрелов на спасателя службы «Кобра» упала тяжелая бетонная плита. Муж погиб.