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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье — первые детали

Оккупационные войска снова терроризируют Запорожье.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Удар по Запорожью.

Удар по Запорожью. / © соцмережі

Российские войска продолжают атаковать Запорожье 13 ноября.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Атака FPV-дрона на Запорожье: что известно о попадании в многоэтажку

По словам Семикина, вражеский беспилотник попал в жилой дом в Космическом районе города, после чего там возник пожар.

«В Космическом районе Запорожья FPV-дрон попал в многоэтажку. Произошел пожар. Информацию о раненых уточняют», — отметил глава ОВА.

Российские атаки на Запорожье 13 ноября: разрушены дома и гибель спасателя

Напомним, в последнее время российские войска неоднократно массированно атаковали Запорожье. В результате ударов 13 ноября в городе пострадали около 50 человек, зафиксированы значительные разрушения. Среди погибших — 17-летний парень, ставший жертвой одной из предыдущих атак на частный сектор города.

Опасной ситуация остается и для самих чрезвычайников, работающих на местах попадания. Во время разборки завалов после одного из обстрелов на спасателя службы «Кобра» упала тяжелая бетонная плита. Муж погиб.

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