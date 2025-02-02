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Россияне ударили по многоквартирному дому в Сумской области

Россияне ударили по многоквартирному дому в Сумской области

На Сумщине повреждено двухэтажное многоквартирное здание / Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

К счастью, обошлось без жертв.

2 февраля 2025 около полуночи в с. Сад, на Сумщине, в результате прилета БПЛА типа "шахед" было повреждено двухэтажное многоквартирное здание.

Об этом сообщает глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник в сообщении в соцсетях.

Погибших нет, по раненым информация уточняется. Обращений не было.

Утром на 9:00 будет развернут штаб ликвидации последствий Садовского сельского совета.

Напомним, ночь на 30 января россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах. Было разрушено девять квартир и 12 балконов.

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