Россияне ударили по населенным пунктам Купянского района: есть пострадавшие

Целями окупантов остаются гражданские украинцы.
Ночью 9 августа армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Купянского района. К сожалению, есть пострадавшие
Об этом сообщает ГСЧС.
Предварительно, в результате атаки по жилым кварталам города Купянск и близлежащих населенных пунктах известно о трех раненых.
"Также были повреждены многоэтажки, частные домовладения и объекты торговли. Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами", – добавили в ведомстве.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине. В результате террористической атаки погиб местный житель.
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