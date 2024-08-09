Россияне ударили по населенным пунктам Купянского района: есть пострадавшие

Ночью 9 августа армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Купянского района. К сожалению, есть пострадавшие

Об этом сообщает ГСЧС.

Предварительно, в результате атаки по жилым кварталам города Купянск и близлежащих населенных пунктах известно о трех раненых.

Обстрел Купянского района

"Также были повреждены многоэтажки, частные домовладения и объекты торговли. Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами", – добавили в ведомстве.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине. В результате террористической атаки погиб местный житель.

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