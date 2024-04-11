Россияне ударили по Николаеву: есть погибшие и потерпевшие

Днем 11 апреля в Николаеве прогремели мощные взрывы. В результате атаки по городу по меньшей мере два человека погибли.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В результате попадания в городе, по предварительной информации, два человека погибли, четверо — пострадали", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Николаевской области продолжалась с 12:02 до 12:32. В городе раздался мощный взрыв. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для региона.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что накануне каждой массированной ракетно-дроновой атаки РФ выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Это характерные признаки-предвестница удара.

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