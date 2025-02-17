Россияне ударили по Николаеву новыми "Шахедами": детали от властей

Российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed. Эти дроны были оснащены 12-канальными антеннами.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телеканала Live

"Это были поражения. Мы видим, что Николаев впервые атакован Shahed с 12-канальными антеннами. Максимум было восемь. То есть в РФ они появились с 2025 года. На мой взгляд, россияне сами могут их производить", — подчеркнул чиновник.

По словам Кима, это не новый тип "Шахедов" и новый тип связи, ведь обычный "Шахед" — это четыре антенны. Заметим, что ранее в российской армии стали применять 8-канальные дроны, чтобы было труднее сбить его.

Глава Николаевской ОВА отметил, что 16 февраля был использован впервые 12-канальный "Шахед". В общей сложности их было применено девять штук. Некоторые из них удалось сбить. Впрочем, произошли попадания с тяжелыми последствиями. В частности, это привело к временным проблемам с отоплением для 100 тысяч человек. Пока его удалось полностью восстановили. Электроснабжение сейчас работает без графиков отключений.

Как сообщалось, на днях РФ ударила по критической инфраструктуре Николаева. Россияне сделали это осознанно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу.

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