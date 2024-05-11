Россияне ударили по Никополю БпЛА: какие последствия (фото)

Накануне, 10 мая, российские войска атаковали дронами-камикадзе Никополь в Днепропетровской области. оккупанты ударили четыре раза.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате российских ударов в городе повреждены два частных дома и инфраструктурный объект. Погибших и пострадавших нет.

"Ночь в городе и области в целом прошла без обстрелов", — подчеркнул он.

Следствия удара РФ по Никополю. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, ночью в Харькове раздавались взрывы. Российские войска во время воздушной тревоги наносили удары по городу.

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