Россияне ударили по Никополю БпЛА: какие последствия (фото)

Прошло без пострадавших.
Накануне, 10 мая, российские войска атаковали дронами-камикадзе Никополь в Днепропетровской области. оккупанты ударили четыре раза.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате российских ударов в городе повреждены два частных дома и инфраструктурный объект. Погибших и пострадавших нет.
"Ночь в городе и области в целом прошла без обстрелов", — подчеркнул он.
Как сообщалось, ночью в Харькове раздавались взрывы. Российские войска во время воздушной тревоги наносили удары по городу.