Россияне ударили по "Новой почте" в одном из регионов: все выгорело (фото)

Россияне ночью 9 апреля атаковали отделение «Новой почты» в Запорожье . К счастью, никто из работников не пострадал. Посылки клиентов выгорели.

Об этом сообщает Компания «Новая почта» .

Отмечается, что отделение атаковало дрон типа «Герань-2».

Предварительно более 150 посылок клиентов сгорели, а предыдущая сумма компенсаций достигает 300 тысяч гривен. Компания уже связывается с клиентами, чьи отправки были в уничтоженном отделении, чтобы организовать возмещение ущерба.

«Вскоре рядом будет установлено мобильное отделение, чтобы мы и дальше могли предоставлять услуги быстрой доставки», — отметили в ЧП.

Как мы писали, русские войска ударили по деревне в Запорожском районе . Имеются погибшие и значительные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. По данным властей, один человек погиб, четверо получили ранения. Спасатели работают на местах.

В ночь на 9 апреля российские беспилотники атаковали Одесскую область. В результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры . Информацию об атаке подтвердил глава Одесской ОВА. Предварительно, без пострадавших. Детали о масштабе разрушений продолжают выяснять.

В Одесской области ночью раздались взрывы — характерные звуки слышали жители Измаила. Известно, что регион атаковали БПЛА. Информация о пострадавших или повреждении объектов не подтверждалась.