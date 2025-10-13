Россияне ударили по объектам Черниговской и Донецкой областей: какая ситуация в энергосистеме

Отключение света / © Associated Press

Россияне 13 октября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Применены экстренные отключения.

Об этом сообщает Минэнерго.

Какая ситуация в энергосистеме

В понедельник, 13 октября, были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях:

Харьковской

Сумской

Полтавской

Донецкой

Днепропетровской

Запорожской (для промышленных потребителей)

Кировоградской (частично).

В Черниговской области, добавили в ведомстве, применены почасовые отключения.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — подчеркнули энергетики.

Граждан Украины в очередной раз призвали рационально использовать электроэнергию. Это особенно касается пиковых часов потребления — утром и вечером.

Стало известно о графике аварийного отключения потребителей электроэнергии в Полтавской области. Ограничения были применены и в Кировоградской области. На территории Сумской области также введены графики аварийных отключений.