Россияне ударили по объектам Черниговской и Донецкой областей: какая ситуация в энергосистеме

Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов РФ, чтобы возобновить электроснабжение потребителям.

Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Россияне 13 октября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Применены экстренные отключения.

Об этом сообщает Минэнерго.

Какая ситуация в энергосистеме

В понедельник, 13 октября, были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях:

  • Харьковской

  • Сумской

  • Полтавской

  • Донецкой

  • Днепропетровской

  • Запорожской (для промышленных потребителей)

  • Кировоградской (частично).

В Черниговской области, добавили в ведомстве, применены почасовые отключения.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — подчеркнули энергетики.

Граждан Украины в очередной раз призвали рационально использовать электроэнергию. Это особенно касается пиковых часов потребления — утром и вечером.

Напомним, в понедельник, 13 октября, экстренные отключения были применены в нескольких областях Украины. Так, без электричества остались жители Донецкой и Днепропетровщины.

Стало известно о графике аварийного отключения потребителей электроэнергии в Полтавской области. Ограничения были применены и в Кировоградской области. На территории Сумской области также введены графики аварийных отключений.

