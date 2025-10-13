- Дата публикации
Россияне ударили по объектам Черниговской и Донецкой областей: какая ситуация в энергосистеме
Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов РФ, чтобы возобновить электроснабжение потребителям.
Россияне 13 октября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Применены экстренные отключения.
Об этом сообщает Минэнерго.
Какая ситуация в энергосистеме
В понедельник, 13 октября, были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях:
Харьковской
Сумской
Полтавской
Донецкой
Днепропетровской
Запорожской (для промышленных потребителей)
Кировоградской (частично).
В Черниговской области, добавили в ведомстве, применены почасовые отключения.
«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — подчеркнули энергетики.
Граждан Украины в очередной раз призвали рационально использовать электроэнергию. Это особенно касается пиковых часов потребления — утром и вечером.
Напомним, в понедельник, 13 октября, экстренные отключения были применены в нескольких областях Украины. Так, без электричества остались жители Донецкой и Днепропетровщины.
Стало известно о графике аварийного отключения потребителей электроэнергии в Полтавской области. Ограничения были применены и в Кировоградской области. На территории Сумской области также введены графики аварийных отключений.