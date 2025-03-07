Россияне ударили по объектам "Нефтегаза": что известно

Ночью в пятницу, 7 марта, российские войска атаковали ракетами производственные объекты "Нафтогаза". Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Группа "Нафтогаз" принимает все необходимые меры для возобновления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом", — подчеркнул руководитель "Группы Нафтогаз" Роман Чумак.

По его словам, сейчас идет ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений.

Отмечается, что российские войска совершили уже 17-ю комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза".

Напомним, утром министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

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