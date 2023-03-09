Россияне ударили по объекту энергетики в Кировоградской области: что известно

Ночью 9 марта российские оккупанты попали по объекту энергетики в Кропивницком районе Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Очередная массированная вражеская атака. Враг бьет по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе есть попадание в объект энергетики", — подчеркнул Райкович.

В настоящее время на месте атаки работают соответствующие службы. По словам Райковича, обошлось без жертв.

Напомним, ночью против 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

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