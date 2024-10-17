Россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей: что известно

Ночью против 17 октября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. Кроме того, в регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже заживили большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко предупредил о массированном ударе РФ, к которому готовится враг. По его словам, потенциал России по осуществлению воздушного удара уменьшен. Впрочем, у россиян есть возможности для того, чтобы продолжать системные атаки.

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