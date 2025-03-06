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Россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей: что известно

Россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей: что известно

Последствия российских обстрелов объекта энергетики в Украине. / Фото: Associated Press

Энергетики работают над устранением последствий атаки.

Ночью против 6 марта российская оккупационная армия снова повредила энергообъект ДТЭК в Одесской области. Повреждения сложные, на их устранение требуется время.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Россия продолжает энергетический террор Одесской области. В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно.

Как сообщалось, враг массированно атаковал Одесский район дронами этой ночью. Под удар попала гражданская и энергетическая инфраструктура Южного.

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