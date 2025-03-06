Россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей: что известно

Энергетики работают над устранением последствий атаки.
Ночью против 6 марта российская оккупационная армия снова повредила энергообъект ДТЭК в Одесской области. Повреждения сложные, на их устранение требуется время.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Россия продолжает энергетический террор Одесской области. В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно.
Как сообщалось, враг массированно атаковал Одесский район дронами этой ночью. Под удар попала гражданская и энергетическая инфраструктура Южного.