Россияне ударили по объекту энергетики в одной области: подробности

В ночь на субботу, 19 октября, российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, из-за попадания возник пожар. Ее удалось локализовать через несколько часов. Пока угрозы электроснабжению нет, добавил Чаус.

Как сообщалось, утром 19 октября в Черкасской области произошли взрывы. ПС предупреждали о крылатой ракете в направлении Умани. Впоследствии местных жителей призывали находиться в укрытиях.

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