Россияне ударили по объекту инфраструктуры Кривого Рога: последствия обстрела

Оккупанты попали ракетой в объект инфраструктуры Кривого Рога. Есть повреждения в жилом секторе и двух школах.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога.

Известно, что применяются аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо- и теплоснабжения. Впоследствии Укрэнерго применило аварийные отключения.

"Обращаю внимание, что это не стабилизационные отключения, а продолжающиеся до отмены АВАРИЙНЫЕ", — подчеркнул он.

Больницы перешли на генераторы. Была просадка по воде, многие насосные перешли на генераторы, сейчас идет напрессовка давления в трубах. Котельные – переподключение. Там, где не высоковольтные – перешли на генераторы.

"Напоминаю, что мы создали пункты несокрушимости и обогрева, в которых есть все. Еще раз предоставляю интерактивную карту. Последствия могли быть значительно хуже. Спасибо за работу нашему ПВО!", — подытожил он.

Напомним, утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. В ЦПИ СНБО прокомментировали атаку, вспомнив рассказы конспирологов о "тайных переговорах" и "не бить по энергетике". Там напомнили: в течение месяца говорилось, что у врага накоплены ракеты для обстрела. Следовательно, Украина к этому готовилась.

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