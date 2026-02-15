- Дата публикации
Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Конотопе: что известно
Сумщина и город Конотоп регулярно становятся целями российских террористических атак из-за близости к границе с РФ.
В Конотопе на Сумщине в результате вражеской атаки уничтожен объект городской инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Мэр был немногословен относительно деталей обстрела, ссылаясь на соображения безопасности.
«Скажу только, что у нас без жертв и пострадавших и уничтожен объект инфраструктуры города… Остальное не буду комментировать…», — написал Семенихин.
На месте попадания работают соответствующие службы. Жителей города призывают не публиковать фото или видео с места происшествия, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.
Напомним, Сумщина и город Конотоп регулярно становятся целями российских террористических атак из-за близости к границе с РФ. Враг применяет для ударов как ракеты, так и дроно-камикадзе типа Shahed, пытаясь дестабилизировать работу критической инфраструктуры региона.