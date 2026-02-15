ТСН в социальных сетях

Украина
158
1 мин

Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Конотопе: что известно

Сумщина и город Конотоп регулярно становятся целями российских террористических атак из-за близости к границе с РФ.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Последствия атаки на Конотоп

Последствия атаки на Конотоп

В Конотопе на Сумщине в результате вражеской атаки уничтожен объект городской инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Мэр был немногословен относительно деталей обстрела, ссылаясь на соображения безопасности.

«Скажу только, что у нас без жертв и пострадавших и уничтожен объект инфраструктуры города… Остальное не буду комментировать…», — написал Семенихин.

На месте попадания работают соответствующие службы. Жителей города призывают не публиковать фото или видео с места происшествия, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Напомним, Сумщина и город Конотоп регулярно становятся целями российских террористических атак из-за близости к границе с РФ. Враг применяет для ударов как ракеты, так и дроно-камикадзе типа Shahed, пытаясь дестабилизировать работу критической инфраструктуры региона.

