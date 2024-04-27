Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области: фото

Пострадавших нет.
Этой ночью оккупационная армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Возник пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Ночью произошло попадание в объект критической инфраструктуры – в результате чего произошло повреждение здания, а также возник пожар", – говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание произошло на площади более 200 кв. В настоящее время спасателям удалось ликвидировать вызванный обстрелом пожар
Отмечается, что пострадавших нет.
Фото последствий
Как сообщалось, этой ночью в Прикарпатье дважды звучали сирены: 22:57 — 23:59 и 03:57 — 06:01. Во время первой тревоги в Ивано-Франковской области произошли взрывы. Враг атаковал регион.