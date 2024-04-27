Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области: фото

Этой ночью оккупационная армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Ночью произошло попадание в объект критической инфраструктуры – в результате чего произошло повреждение здания, а также возник пожар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло на площади более 200 кв. В настоящее время спасателям удалось ликвидировать вызванный обстрелом пожар

Отмечается, что пострадавших нет.

Фото последствий

Спасатели ликвидировали пожар, вызванный ударами армии РФ по объекту инфрастуруктуры Ивано-Франковской области. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Спасатели ликвидировали пожар, вызванный ударами армии РФ по объекту инфрастуруктуры Ивано-Франковской области. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Спасатели ликвидировали пожар, вызванный ударами армии РФ по объекту инфрастуруктуры Ивано-Франковской области. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Как сообщалось, этой ночью в Прикарпатье дважды звучали сирены: 22:57 — 23:59 и 03:57 — 06:01. Во время первой тревоги в Ивано-Франковской области произошли взрывы. Враг атаковал регион.

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